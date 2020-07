H : Top 10 des meilleures répliques de la série culte

Une série aux répliques cultes

H c'est seulement 4 saisons et 71 épisodes diffusés sur Canal+ entre 1998 et 2002, mais c'est surtout des heures de rire grâce aux 3 983 256 vannes balancées par épisode (à peu près). Il faut dire que le trio Eric Judor (Aymé), Ramzy Bedia (Sabri) et Jamel Debbouze (Jamel) profite parfaitement du format sitcom de la série pour se lâcher comme jamais à travers des punchlines mémorables. Que ce soit entre eux ou à l'aide des personnages secondaires au moins aussi déjantés comme le Professeur Strauss (Jean-Luc Bideau), Béa (Catherine Benguigui) ou Clara (Sophie Mounicot), qui ont également des réparties magiques et des personnalités hors du commun, on assiste à un festival de joutes verbales jouissives où chacun en prend pour son grade et où le respect est caché bien au fond de la morgue de l'hôpital.

Bien évidemment, sortir seulement 10 répliques marquantes de cette série est impossible tant on aurait envie de toutes les mettre. Néanmoins, on a tenté de choisir celles qui nous faisaient le plus marrer avec pour seule règle : si à l'écrit elles sont aussi efficaces qu'en direct dans un épisode, alors c'est qu'elles ont un truc en plus que les autres. Et clairement, y avait du niveau à l'écriture à l'époque.

Quand l'expression française est charcutée au bloc opératoire. / (par Sabri)