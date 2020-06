H débarque sur Netflix : pourquoi c'est la meilleure série Française

Un format maîtrisé

Autant les USA maîtrisent depuis longtemps le format de la sitcom classique multi-caméras avec décors pré-fabriqués et tournages en public, autant - à l'époque de H, le genre n'est pas très respecté en France. Et pour cause, il est totalement acquis aux fictions low-cost de Jean-Luc Azoulay comme Salut Les Musclés (1989), Premiers Baisers (1991), Les Filles d'à côté (1993). Or, la grande force de H, c'est de réussir à embrasser totalement ce format et de s'en détacher au point de nous le faire oublier en ne jouant que sur ses qualités.

Grâce à son tournage en public et à l'amour de la scène d'Eric, Ramzy et Jamel, les comédiens s'emparent des textes pour nous offrir des performances mémorables. En 2015, Jamel nous confiait en interview, "On est des gens de la scène. Et quand on se retrouvait devant un public, ça nous grisait. Le mec qui a eu l'idée de nous filmer à ce moment-là, c'est un génie. On nous a filmé en train de faire les cons, on nous a filé un public pour nous booster et c'était que du bonheur." Un bonheur qui transparaît effectivement dans chacune des scènes, accentuant la puissance de certaines répliques.