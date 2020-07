Warrior Nun (Netflix) : qui est Alba Baptista qui joue Ava ?

Après Outer Banks, Mes premières fois, renouvelée pour une saison 2, Control Z, Love 101 ou encore Summertime (Trois mètres au-dessus du ciel), Netflix a mis en ligne sa nouvelle série teen, Warrior Nun, inspirée des mangas Warrior Nun Areala de Ben Dunn. Le show nous plonge dans un monde fantastique, un peu comme dans The Order, où Ava, âgée de 19 ans, découvre ses pouvoirs extraordinaires et sa mission de sauver le monde des démons. Ce personnage est joué par Alba Baptista, une actrice portugaise peu connue en France, c'est donc l'occasion d'en savoir plus sur elle.

Le jour où tout a changé pour Alba Baptista

Si Warrior Nun va sans aucun doute marquer un tournant dans la carrière d'Alba Baptista, l'interprète d'Ava n'en est pas à ses débuts, bien au contraire. Elle est actrice depuis l'âge de 15 ans, elle a fait ses débuts dans dans un court métrage de Simão Cayatte, et a failli partir étudier le théâtre à Londres sauf qu'elle a préféré travailler directement.

Avant de décrocher son premier rôle principal dans la nouvelle création Netflix, Alba Baptista s'est construit un parcours solide au Portugal : elle a joué dans séries, Jogo Duplo ou encore Fila Da Lei et dans les films, Caminhos Magnétykos, Equinócio et Patrick. Du coup, comment est-elle arrivée dans Warrior Nun ? C'est lors du European Film Festival Subtitle, en 2018 en Irlande qu'Alba Baptista a été repérée par les directeurs de casting : "J'y suis allée sans savoir à quoi m'attendre, et c'est là que tout a changé", a-t-elle confié en interview avec Sabado. Bien joué !