Control Z : une saison 2 en préparation ? Ana Valeria Becerril (Sofia) répond

Après Outer Banks, Blood & Water, Love 101 et Mes premières fois, Netflix a lancé sa première série teen mexicaine, Control Z, avec Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Luis Curiel ou encore Zion Moreno, qui sera prochainement au casting du reboot de Gossip Girl. L'histoire ? Alors que personne ne s'y attend, un hacker balance les dossiers intimes des élèves. Sofia, une ado solitaire, mais très observatrice, se met alors à la recherche de l'identité du pirate informatique. Entre descente aux enfers et mensonges, rien ne sera plus jamais comme avant pour les lycéens.

Une saison 2 pour Control Z ?

Si vous avez terminé la saison 1 de Control Z, vous savez donc que Luis ne s'est pas réveillé de son coma et que Raul est le fameux hacker. Il a fait tout ça pour dévoiler le vrais visage de ses potes Gerry, Isabela, Maria, Natali et Dario et venger Sofia, souvent moquée par ses camarades. Démasqué par Sofia, il se retrouve piégé par Javier et l'adolescente torturée avant que la vérité éclate au grand jour. C'est ensuite le drame parce qu'en tentant d'assassiner Raul, Gerry tire par accident sur Javier. Est-il mort ? Il faudrait une saison 2 pour le savoir.

Pour l'instant, Netflix n'a rien annoncé concernant la suite de Control Z, mais au vu de la fin, de nouveaux épisodes sont bien évidemment possible. Qu'en pense Ana Valeria Becerril (Sofia) ? "Je pense qu'il est encore un peu tôt pour parler d'une saison 2. En ce moment, nous sommes concentrés sur la promotion de la première saison. Et puis, comme tout est en pause, nous ne pouvons pas travailler", a expliqué l'actrice à SensaCine México.

Le créateur a déjà des idées

Rien n'est sûr donc, mais Luis Curiel a avoué à Wipy TV que le créateur Carlos Quintanilla a déjà des idées pour la saison 2 : "C'est impressionnant le nombre de théories qu'on a reçues et qui pourraient être traitées dans la deuxième saison. Carlos Quintanilla les connaît toutes et les partage dans le chat, donc il est inspiré." L'acteur confie ensuite que même si son personnage est mort, il aimerait en apprendre plus sur son passé, "sur sa situation familiale, sa relation avec son père".