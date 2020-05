Control Z (Netflix) : qui est Zion Moreno, l'interprète d'Isabela ?

Le confinement n'a pas arrêté Netflix ! Durant cette période difficile, la plateforme a égayé nos journées avec ses nouvelles séries comme Outer Banks, Valeria, qui pourrait bien avoir quatre saisons, Mes premières fois (Never I Have Ever en anglais) ou encore Love 101. Elle nous accompagne aussi pendant le déconfinement avec ses autres nouveautés, Blood & Water, White Lines d'Alex Pina (le créateur de La Casa de Papel) et la petite dernière, Control Z. De quoi ça parle ? Lorsqu'un hacker balance les pires dossiers des élèves, Sofia, une ado solitaire et torturée, est prête à tout pour découvrir son identité.

Zoom sur Zion Moreno (Isabela)

L'une des premières victimes du pirate informatique est Isabela : le hacker révèle à tout le monde qu'elle est en réalité un homme qui a subi des opérations pour devenir une femme. Une intrigue similaire à la réalité puisque son interprète Zion Moreno est elle aussi transgenre. Elle a commencé sa transition dès son plus jeune âge et son changement de sexe lui a valu d'être victime de harcèlement scolaire à l'école. Heureusement, les mentalités ont évolué depuis, même si il reste encore beaucoup à faire. Vous voulez en savoir plus sur l'actrice de 27 ans ?