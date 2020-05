Outer Banks : Chase Stokes avait dit non à John B, un autre acteur de la série a failli le remplacer

Pourquoi Chase Stokes a au départ refusé le rôle de John B

Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre dans la peau de John B après avoir vu la saison 1 d'Outer Banks non ? Eh bien, c'est ce qui aurait pu arriver si Chase Stokes n'avait pas changé d'avis après avoir refusé de jouer le rôle principal de la série Netflix, qui pourrait avoir une saison 2, : "La première fois que j'ai eu l'audition, j'ai reçu le mail le plus fade que j'ai jamais reçu. Il était question de quatre amis et d'une chasse au trésor. Le nom de l'un des personnages c'était John B. Je me suis dit 'c'est un p*tain reboot de Goonies'. Du coup, j'ai dit non. Je ne veux pas toucher à une pièce iconique du cinéma. Ca serait mon pire cauchemar de faire un mauvais reboot", a expliqué l'acteur à Us Weekly.

Mais à la lecture du pilot d'Outer Banks, Chase Stokes a changé d'avis : "j'étais là 'oh mon dieu, ça ne ressemble pas du tout aux Goonies. J'ai tout foiré." Son agent l'a ensuite convaincu de retenter sa chance, il a bien fait ! Petite info bonus : l'acteur passait au départ les essais pour le rôle de Topper, le petit ami de Sarah (Madelyn Cline), donné finalement à Austin North (C'est pas moi ! sur Disney Channel).

L'acteur d'Outer Banks qui aurait pu le remplacer

Un autre acteur a donc failli John B et l'heureux élu aurait pu être... Rudy Pankow, aka JJ dans Outer Banks : "ma première lecture était pour John B. Tout semblait bien partie jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils n'étaient pas sûrs. J'ai fait des essais pour JJ et John B durant deux semaines. Ils m'ont ensuite emmené à Charleston en me disant 'tu vas être l'un de ces personnages', mais je ne savais pas lequel. Ma dernière audition à Los Angeles était pour John B. Je me suis dit qu'ils me voulaient comme John B", a confié Rudy Pankow à Us Weekly. Tout ne s'est pas passé comme prévu !