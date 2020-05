Blood & Water saison 2 : quelle suite après l'épisode 6 ? Les actrices donnent leur avis

Netflix nous a gâté en matière de nouvelles séries ces dernières semaines. Plusieurs shows se sont retrouvés en tête des programmes les plus regardés sur la plateforme en France. Après Outer Banks, Mes premières fois et Valeria, place à Blood & Water. Le pitch ? Puleng Khumalo (Ama Qamata) est persuadée que Fikile Behle (Khosi Ngema) est sa soeur, kidnappée à la naissance. Elle va mener l'enquête en intégrant le lycée de Fikile, Parkhurst College. L'épisode 6 qui est le dernier de la saison 1 se terminait sur un cliffhanger : Puleng avouait à Fikile qu'elle pense être sa soeur et l'épisode se terminait sur cette révélation.

Fikile va-t-elle croire Puleng ?

Alors, comment va réagir Fikile dans la possible saison 2 de Blood & Water ? Netflix n'a pas encore commandé la suite mais Khosi Ngema qui incarne Fiks a déjà quelques idées. Interrogée par Refinery29, l'actrice a évoqué la situation précaire dans laquelle se retrouve son personnage à la fin de la saison 1. "Je pense que Fikile a un jour ressenti qu'il lui manquait quelque chose ou bien que quelque chose n'allait pas d'un certaine façon. Donc même si cette révélation peut lui faire peur, elle pourrait croire Puleng. Mais dans un même temps, elle pourrait aussi être dans le déni" confie Khosi Ngema.

Puleng et Fikile sont-elles vraiment soeurs ?

Il faut dire que nous n'avons pas vraiment la certitude que Fikile et Puleng sont bel et bien soeurs. En effet, la série ne s'inspire pas de faits réels bien qu'elle soit très similaire à la véritable histoire d'une jeune femme qui a découvert avoir été kidnappée à la naissance. Même les acteurs ne savent pas le fin mot de cette histoire ! "Nous avons tous nos théories et nos idées" confie l'interprète de Fikile. Ama Qamata qui incarne Puleng explique : "Je ne sais pas si Puleng et Fikile peuvent vraiment être soeurs", ajoutant que seule la créatrice Nosipho Dumisa sait ce qui attend les personnages dans la possible suite.