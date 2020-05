Outer Banks : 5 saisons pour la série ? Le créateur se confie

Outer Banks aura-t-elle le droit à une saison 2 ? Avec ce qu'il se passe à la fin de la saison 1, il n'y a pas de raison que la série de Shannon Burke, Jonas Pate, Josh Pate s'arrête, mais avec l'annulation de Dare Me au bout d'une saison, on peut s'attendre à tout. En tout cas, le co-créateur, Josh Pate, y croit et a déjà commencé à réfléchir à des idées pour la suite : il a d'ailleurs donné quelques indices et s'est confié sur l'avenir de JJ (Rudy Pankow), Kaira (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss). Chase Stokes (John B) et Madelyn Cline (Sarah) ont aussi évoqué la saison 2.

Au moins cinq saisons pour Outer Banks ?

Outer Banks pourrait d'ailleurs bien continuer au-delà de deux saisons si Netflix ne se sépare pas de la série : "Depuis le début, nous voyons la série comme une histoire qui pourrait courir sur 4 saisons, peut-être même 5, définitivement 4 en tout cas. Nous avons prévu les différents arcs sur la longueur. Nous espérons pouvoir avoir la chance d'aller au bout de nos histoires", explique Josh Pate à Entertainment Weekly avant d'avouer que la saison 2 semble en bonne voie : "Netflix nous a autorisé à commencer à écrire la saison 2 avant même la sortie de la première, donc nous bossons dessus depuis plusieurs mois déjà."

Le co-créateur n'a pas souhaité en dire plus sur l'intrigue, mais il a promis "de nouveaux rebondissements et de nouvelles surprises" dans la suite de la série avec des acteurs plus âgés que leurs personnages. Y a plus qu'à croiser les doigts pour que Netflix renouvelle vite Outer Banks !