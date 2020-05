Dare Me saison 2 : la série de Netflix annulée, les fans lancent une pétition !

Pas de saison 2 pour Dare Me

Après Insatiable et V Wars, une autre série de Netflix est annulée. Laquelle ? Dare Me, le show dark sur l'univers des cheerleaders. Tout semblait pourtant bien partie pour qu'il continue avec une saison 2 : "La première saison ne couvre que la moitié du livre de Megan Abbott. Donc, oui, je pense qu'il y a de fortes chances que l'on tourne au moins une saison de plus pour finir l'histoire en cours et laissée en suspens à la fin de saison 1", a d'ailleurs confié Marlo Kelly (Beth) à Allociné. Les créatrices Megan Abbott et Gina Fattore ont même fait exprès de donner à la saison 1 une fin ouverte "pour avoir plus de choses à explorer dans la saison 2".

Malheureusement, les fans ne sauront sûrement jamais la vérité sur Colette (Willa Fitzgerald) et son mari et la relation toxique entre Addy (Herizen Guardiola) et la coach, mais pourquoi Dare Me n'a-t-elle pas de suite ? Tout simplement parce que USA Network, la chaîne qui co-produit la série avec Netflix, a décidé de l'annuler pour se diriger vers une programmation en direct et non scénarisée et privilégier des projets tels que la minisérie Evel, avec Milo Ventimiglia, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Attention, la suite contient des spoilers sur la fin de la saison 1 !

Les fans lancent une pétition

Les fans de Dare Me sont dégoûtés d'apprendre cette nouvelle, mais ils sont surtout bien déterminés à sauver le show américain : ils ont même lancé une pétition. "Cette histoire était créative, belle et si bien faite. Nous méritons plus de scènes entre Addy et Beth. Nous méritons de savoir comment Coach et son mari ont tué Will. Nous méritons une fin", peut-on lire sur la page de Change.org. Avec ce projet, ils espèrent que Netflix donne une suite à l'histoire de Beth, Addy et Colette !