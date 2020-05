Blood & Water : l'histoire vraie très similaire à la série de Netflix

Après Mes premières fois, Valeria et Outer Banks, les abonnés de Netflix ont trouvé leur nouvelle série favorite. Blood & Water est composée de six épisodes et suit l'histoire de Puleng (Ama Qamata), une jeune ado dont la grande soeur a été enlevée quelques jours après sa naissance et n'a jamais été retrouvée. Lors d'une soirée, elle croise Fiks (Khosi Ngema) et va petit à petit être persuadée qu'elle est sa soeur. Puleng va alors rejoindre Parkhurst College où Fiks est scolarisée pour mener l'enquête.

Une histoire vraie très similaire

Officiellement, la série n'est pas basée sur des faits réels et pourtant, l'intrigue de Blood & Water rappelle une histoire similaire qui a eu lieu en Afrique du Sud et avait fait beaucoup parler dans les médias du pays à l'époque, celle de Miché Solomon. En 2015, Cassidy Nurse change de lycée et rencontre Miché Solomon. Rapidement les deux ados ressentent une forte connexion. "J'avais l'impression de la connaître. C'était effrayant, je ne comprenais pas pourquoi je ressentais ça" s'et souvenue Miché dans une interview donnée en 2019 à BBC.

Un peu plus tard, les deux jeunes femmes prennent un selfie ensemble. Une photo qui va encore plus semer le doute chez leurs amis et dans leur famille. Les parents de Cassidy, Celeste et Morne Nurse, décident alors de demander à Miché si elle est née le 30 avril 1997, date de naissance de leur fille Zephany, kidnappée dans un hôpital du Cap. C'est bien le cas...