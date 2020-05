Mes premières fois saison 2 : quelle suite pour Devi et Paxton ? Darren Barnet se confie

Pendant le confinement, Netflix a dévoilé pas mal de nouvelles séries comme Outer Banks, Love 101, Trois mètres au-dessus du ciel, Hollywood, Valeria (avec Tatiana de La Casa de Papel) ou encore Mes premières fois. En plus d'avoir été tourné au même endroit que Desperate Housewives, le nouveau show de Mindy Kalling a réservé d'autres surprises aux spectateurs, comme la fin du dernier épisode.

Darren Barnet (Paxton) donne ses idées pour la saison 2 de Mes premières fois

Même si on s'y attendait, Devi ne termine pas avec le beau Paxton, mais avec Ben, son rival depuis des années. Ca aurait quand même pu se finir autrement si Paxton avait dévoilé ses sentiments plus tôt à la lycéenne et s'il n'était pas arrivé trop tard chez elle pour lui dire. Dommage !

Du coup, on se demande bien comment ça peut se passer entre Devi et Paxton dans la potentielle saison 2 de Mes premières fois. Darren Barnet (Paxton), lui, a déjà sa petite idée : "J'aimerais qu'on explore un peu plus Paxton. Ça serait aussi une dynamique intéressante de voir Paxton et Devi échanger leurs rôles. Paxton veut vraiment être avec Devi, mais c'est peut-être trop tard. C'est quelque chose qui n'a jamais su gérer. Ça serait intéressant de le voir se battre pour quelqu'un." Un triangle amoureux entre Devi, Ben et Paxton peut donc être envisageable pour la suite, s'il y en a une.

"Je pense qu'il a eu peur"

Darren Barnet, qui a failli jouer Jughead dans Riverdale, dévoile ensuite que le mensonge de Devi (elle a dit à ses potes qu'elle a couché avec Paxton alors que c'est faux) est à l'origine du destin entre les deux personnages : "je pense qu'il a eu peur et qu'il se sentait surtout trahi. C'est difficile de s'investir dans une relation amoureuse avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Il sait que ça ne partait pas d'une mauvaise intention, mais il avait peur d'être blessé. Ouvrir son coeur lui demande beaucoup de courage car il a déjà été blessé auparavant."