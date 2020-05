Mes premières fois : Darren Barnet (Paxton) a failli jouer Jughead dans Riverdale

Alors que la saison 4 de Riverdale s'est terminée plus tôt que prévu, à cause du coronavirus, vous pouvez toujours vous remontez le moral en regardant la nouvelle série teen Netflix, Mes premières fois (Never I Have Ever en anglais), tournée au même endroit que Desperate Housewives. Si vous ne l'avez pas encore commencé, le show fun raconte l'histoire de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une ado de 15 ans qui veut devenir populaire. Son plan débute par... essayer de coucher avec le beau gosse du lycée, Paxton, joué par Darren Barnet.

Darren Barnet ou Cole Sprouse ?

En parlant du beau gosse du lycée, Darren Barnet a bien failli décrocher le rôle de Trevor dans After - Chapitre 2, mais c'est finalement Dylan Sprouse qui a été engagé, dommage... Attendez la suite ! L'interprète de Paxton dans Mes premières fois a perdu un autre casting face à l'autre jumeau Sprouse, Cole. Non, non ce n'est pas une blague. L'acteur a tenté sa chance pour jouer Jughead dans Riverdale.

C'est lors d'un jeu à distance avec Maitreyi Ramakrishnan pour J-14 que Darren Barnet a dévoilé cette info. Alors que celle qui joue Devi dans Never I Have Ever) devait lui faire deviner le célèbre monologue de Jughead (Cole Sprouse), il a confié : "C'était mon texte pour l'audition pour ce rôle." Et petit fun fact : Riverdale est la série que suit Devi dans Mes premières fois. Alors, auriez-vous préféré Darren Barnet à la place de Cole Sprouse ?