Mes premières fois : le lien de la série Netflix avec... Desperate Housewives

Si vous adorez les séries teen, Netflix en a mis en ligne des nouvelles. Au programme ? Outer Banks, Summertime (ou Trois mètres au-dessus du ciel en français), Love 101 et Mes premières fois, créée par Mindy Kalling (The Mindy Project), qui s'est une nouvelle fois inspirée de sa vie. L'histoire ? Devi, une ado indo-américaine de 15 ans, veut changer d'image et ne plus être vue comme la ringarde du lycée. Son but est de devenir populaire et pour cela, elle va essayer de se rapprocher du mec le plus cool, Paxton (joué par Darren Barnet).

Mes premières fois tournée dans la maison de Susan Mayer

Sortie le 27 avril 2020, Mes premières fois (ou Never Have I Ever en anglais) remporte déjà un joli succès puisqu'elle est dans le top 10 de Netflix France. Vous ne l'avez pas encore commencé ? Lancez-vous ! Et puis, un petit détail va vous faire plaisir dès le premier épisode.

Quel est-il ? Ceux qui ont déjà maté la série ont sûrement remarqué la ressemblance entre la maison de Devi et celle de Susan Mayer (Teri Hatcher) dans Desperate Housewives. Eh bien, c'est tout à fait normal puisque c'est la même : la série de Mindy Kalling a été tournée au même endroit que celle de Marc Cherry, soit dans le quartier de Fairview et la rue Wisteria Lane. Vous pouvez aussi apercevoir la demeure des Solis, Gabrielle (Eva Longoria) et Carlos, et celle de Bob et Lee. Le lieu fictif de Desperate Housewives et Mes premières fois se situe à Universal Studios Hollywood en Californie.

La maison de Devis VS la maison de Susan Mayer