Mes premières fois : Hanna Stein (Shira) raconte comment elle s'est inspirée de... Kylie Jenner

Si Hanna Stein a un petit rôle dans Mes premières fois, elle joue Shira, la petite amie influenceuse de Ben, ses courts passages ne passent pas inaperçus. Agaçante, superficielle, pas très futée... l'actrice interprète parfaitement son personnage qui rêve de devenir célèbre sur les réseaux sociaux et qui fréquente Ben juste pour l'image et pour son argent. D'ailleurs, vous avez adoré détester Shira ? Vous pouvez dire merci à Kylie Jenner puisque Hanna Stein s'est inspirée d'elle pour sa prestation dans la série Netflix.

"J'ai écouté quelques conseils de Kylie Jenner"

C'est dans une interview accordée à J-14 que l'actrice explique pourquoi elle a choisi "King Kylie" comme source d'inspiration pour Mes premières fois (Never I Have Ever en anglais) : "J'adore la façon dont Mindy et Lang (Kaling et Fisher, les créateurs, ndlr) ont écrit ce personnage parce que vous ne la voyez pas se moquer de Devi. Elle est concentrée sur ce qui obsède les lycéens aujourd'hui, les réseaux sociaux et devenir influenceur. J'ai donc écouté quelques conseils de Kylie Jenner, j'ai regardé pas mal de ses vidéos. Vous la voyez s'admirer et se dire 'je suis fabuleuse'. C'est totalement Shira ça, c'est superficiel."