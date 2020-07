The Rain saison 3 : Rasmus VS Simone dans la bande-annonce

C'est en juin 2019, un mois après le lancement de la saison 2, que Netflix annonçait que The Rain aurait droit à une troisième saison. Comme avec Dark, il s'agira de la dernière pour le show originaire du Danemark. De quoi conclure l'histoire de Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) et de sa soeur Simonce (Alba August).

Au début de la série, les deux personnages quittaient leur bunker après six ans passés enfermés : une pluie mortelle a dévasté la Scandinavie et Rasmus, Simone et leurs compagnons de route dont Patrick (Lukas Løkken) et Martin (Mikkel Følsgaard) devaient tout faire pour survivre. A la fin de la saison 2, Simone réalisait qu'elle devait tuer son frère pour l'arrêter et lui tirait dessus mais celui-ci guérissait. Il rejoignait ensuite le leader d'Apollon et on découvrait que Sarah (Clara Rosager), qui s'était fait tirer dessus auparavant, revenait à la vie et était infectée par le virus comme Rasmus.

Rasmus VS Simone dans la saison 3

Ce mercredi 15 juillet, Netflix a mis en ligne la première bande-annonce de la saison 3 de The Rain, attendue pour le 6 août prochain, et autant dire qu'il y aura des tensions entre Rasmus et Simone. On peut découvrir que l'ado va utiliser ses pouvoirs pour guérir des malades avec l'aide d'Apollon. Une chose dangereuse et Simone, malgré les conseils de Martin, va tenter de le retrouver... et de le détruire ?

La saison 3 de The Rain comptera six épisodes.