Lucifer saison 5, partie 1 : la bande-annonce explosive qui voit double

A la fin de la saison 4 de Lucifer, alors que lui et Chloe (Lauren German) venaient de s'avouer leurs sentiments, Lucifer (Tom Ellis) retournait en Enfer. On se demandait donc comment il allait faire son grand retour parmi les humains et on en sait un peu plus sur ce qui nous attend dans la saison 5 après les premières images qui ne manquent pas de surprises.

Lucifer revient... mais pas vraiment

Ce lundi 13 juillet, Netflix a dévoilé la toute première bande-annonce de la partie 1 de la saison 5 de Lucifer qui débarque le 21 août prochain. Les huit épisodes s'annoncent très badass, sexy (coucou Tom Ellis nu) mais également surprenants. Et pour cause, au début de la vidéo, on peut découvrir une Chloe un peu paumée qui a du mal à faire face à la disparition de celui qu'elle aime. Soutenue par Maze (Lesley-Ann Brandt), elle va retrouver son amoureux plus vite qu'elle ne pense. Enfin, presque. Eh oui, comme on peut le voir dans le trailer, ce n'est pas Lucifer qui a fait son retour sur Terre mais son jumeau, Michel (Michael en VO). Bien décidé à faire de la vie de son frère un véritable enfer, il va semer la pagaille. Les retrouvailles s'annoncent tendues !

Tom Ellis tiendra donc un double rôle dans cette saison 5 et on ne va pas s'en plaindre. Lucifer est déjà renouvelée pour une saison 6 qui sera la dernière. D. B. Woodside aka Amenadiel a déjà confirmé qu'il sera bien au casting.