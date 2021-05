Emily in Paris saison 2 : le tournage a commencé, les acteurs se dévoilent en vidéo

Emily in Paris : le tournage de la saison 2 a commencé

Alors que Lily Collins et Darren Star rêvaient d'une saison 2 pour la série Netflix, Emily in Paris a bien une saison 2. Et elle a même commencé à être tournée ! Ce sont les acteurs d'Emily in Paris eux-mêmes qui ont annoncé le début du tournage de la suite de la série. Dans une vidéo postée par Netflix sur les réseaux, Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy), Camille Razat (Camille), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Samuel Arnold (Julien) et Bruno Gouery (Luc) sont très heureux de reprendre leurs rôles.

"What a plaisir to be back in Paris : la production d'Emily in Paris saison 2 a commencé !" précise Netflix en légende. "Bonjour à tous. J'ai de bonnes nouvelles pour vous" lance Lily Collins, avant que Lucas Bravo et Ashley Park, toujours très proches, ajoutent : "Nous sommes de retour".