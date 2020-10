Lucas Bravo (Gabriel dans Emily in Paris) en couple ou célibataire ? Il répond

Lucas Bravo célibataire !

Dans Emily in Paris, Emily (Lily Collins) est servie niveau prétendants entre Michel Biel (Fabien), Victor Meutelet (Timothée), Charles Martins (Mathieu), William Abadie (Antoine), Julien Floreancig (Thomas) et Lucas Bravo (Gabriel). Les fans de la série, eux, ont un petit coup de coeur pour Gabriel, le beau voisin d'Emily et le beau chef cuisiner d'un restaurant parisien.

Difficile de ne pas tomber sous son charme, mais l'acteur a-t-il fait craquer une prétendante dans la vraie vie ? Pas vraiment ! Eh oui, la bonne nouvelle est que Lucas Bravo est toujours célibataire : "Mon coeur n'est pas déjà pris. Je me suis récemment séparé et je suis en très bons termes", a-t-il confié dans une interview accordée à i-D avant d'ajouter : "J'adore quand mon/ma partenaire me réveille le matin avec un tendre câlin, des baisers dans le cou et d'autres choses comme ça." C'est encore mieux quand il/elle amène le petit déj au lit non ? 😂