Emily in Paris saison 2 : Mathieu ou Gabriel pour Emily ? Premières infos sur la suite

C'est officiel, Emily (et sa version clichée de) in Paris reviendra prochainement sur Netflix avec une saison 2. Un soulagement pour les fans de bérets et de baguettes sous les bras, mais également pour ceux qui s'interrogent sur l'avenir amoureux de l'héroïne incarnée par Lily Collins.

Une histoire impossible avec Gabriel ?

A ce sujet, Darren Star (le créateur) a confirmé à Collider que la suite de cette histoire ne sera pas simple à vivre pour la jeune femme, "Emily va avoir de nombreux choix compliqués à faire avec de nombreux hommes dans sa vie." Et visiblement, c'est sa relation avec Gabriel qui pourrait en pâtir.

Le papa de la fiction l'a rappelé, si "Gabriel était évidemment sa relation première" dans l'intrigue vis-à-vis de Mathieu plus tard, il n'a pas oublié de l'ajouter, "Mais tout comme l'a été sa relation avec Camille, avec qui elle est vraiment devenue très amie". Or, sans surprise, Darren Star l'a ensuite précisé, "Je ne pense pas qu'Emily soit le genre de fille à être capable de trahir une amie. Donc ça va la coincer avec un dilemme moral."

Une relation à explorer avec Mathieu ?

De quoi comprendre qu'Emily pourrait donc fermer la porte à Gabriel pour ouvrir officiellement celle de Mathieu ? C'est fortement possible. "On n'a pas encore vraiment vu le potentiel de la relation entre Emily et Mathieu" a notamment confié le créateur, visiblement intéressé par cette histoire. Surtout, Gabriel pourrait indirectement changer de visage l'an prochain, la faute à son association avec Antoine, "Je pense qu'Antoine n'est pas digne de confiance et ses motivations... Je ne lui fais pas confiance. C'est une dangereuse combinaison de le voir travailler avec Gabriel." Hum.

Seul motif d'espoir pour les fans du couple Emily/Gabriel, Darren Star n'a pu s'empêcher de confesser que "dans sa tête, Gabriel n'est plus avec Camille". Mieux, il ne serait véritablement plus fait pour une telle relation, "Ils se sont énormément battus ces derniers temps et il se sent vraiment émasculé par le fait que sa famille souhaite l'aider. Il veut toujours être ce mec capable de s'en sortir seul. Et maintenant qu'ils ont rompu, je ne pense pas qu'il souhaite revenir vers une telle relation." Mieux encore (oui, c'est possible), "Il se sent très attiré par Emily et toutes les opportunités qui peuvent venir avec elle."

Bref, si Emily pourrait donc se tourner vers Mathieu en saison 2, Gabriel ne devrait rien lâcher et continuer de lui tourner autour. Un triangle amoureux aussi pointu que la Tour Eiffel.