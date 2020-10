Emily in Paris : Lucas Bravo (Gabriel) répond aux critiques sur les clichés de la série Netflix

Dans Emily in Paris, "on représente des clichés"

Si vous avez maté Emily in Paris sur Netflix, alors vous avez dû remarquer beaucoup de clichés sur Paris dans la série. De nombreux parisiens et français ont critiqué cette vision idéalisée de la capitale. Lucas Bravo, qui incarne le beau Gabriel, a réagi à toutes ces critiques dans son interview avec Cosmopolitan. "Ils ont raison en un sens. On représente des clichés et une seule vision de Paris" a-t-il reconnu.

Pour le fils du footballeur Daniel Bravo, effectivement, le vrai Paris n'est pas en mode carte postale et paillettes comme dans Emily in Paris. "Paris est l'une des villes les plus diverses du monde. On a tellement de façons de penser, tellement de nationalités différentes, tellement de quartiers différents" a expliqué celui qui joue le voisin BG d'Emily (Lily Collins), "Une vie ne suffirait pas pour connaître Paris dans sa totalité. C'est un monde entier concentré dans une seule ville".

"Les critiques français ne comprennent pas qu'il ne s'agit que d'une vision"

Mais Lucas Bravo a aussi défendu la série Netflix face aux critiques. Même si contrairement à Lily Collins et à Darren Star, il sait qu'il y a des clichés dans Emily in Paris, l'acteur français a aussi précisé : "À un moment, si on veut raconter une histoire qui se passe à Paris, on est obligé de choisir un angle. On est obligé de choisir une vision. Les critiques français ne comprennent pas qu'il ne s'agit que d'une vision. Ils se disent : 'Oh, Paris n'est pas comme ça'. Évidemment. Paris est bien des choses".