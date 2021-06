Emily in Paris saison 2 : le créateur lâche des infos sur Emily (Lily Collins) dans la suite

"Emily (Lily Collins) ne sera pas totalement devenue une Parisienne, à la fin de la saison 2"

La saison 1 d'Emily in Paris a eu un énorme succès sur Netflix, malgré les nombreux clichés sur les parisiens et les Français. Emily in Paris a donc été renouvelée pour une saison 2, et les acteurs du casting seront de retour, de Lily Collins (Emily), à Lucas Bravo (Gabriel), en passant par Camille Razat (Camille), Ashley Park (Mindy), William Abadie (Antoine), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Bruno Gouery (Luc), Samuel Arnold (Julien) ou encore Kate Walsh (Madeline).

Darren Star, créateur d'Emily in Paris (et de Sex and the City, Younger, Beverly Hills 90210 et Melrose Place) était présent au 60ème festival de la télévision de Monte-Carlo. Et il a confié à Première à propos de la suite de la série Netflix : "Nous tournons la saison 2 d'Emily in Paris en France depuis avril. Mais mon français ne s'améliore pas pour autant. Parce que personne ne me parle jamais en français. C'est le gros problème ! (rires) Je leur parle en français et ils me répondent en anglais...".

Le showrunner s'est confié sur la saison 2 d'Emily in Paris, qu'il a promis moins clichée et avec des "intrigues inattendues". Et Darren Star a en particulier évoqué le personnage principal de la série incarné par Lily Collins, en expliquant qu'Emily aura "un bien meilleur français dans la saison 2. Les gens n'ont pas compris que la saison 1 était un peu le début du film. L'histoire d'une Américaine qui débarque en France sans rien connaître. On a couvert une période de temps assez courte. Elle passera un peu plus de temps en France durant la saison 2, mais ce n'est pas une langue qu'on apprend aussi facilement. Il faut des années de pratique. Certainement qu'à la fin de la saison 5, elle parlera bien mieux !".

Certes, l'héroïne joué par Lily Collins parlera mieux français dans la suite, mais "Emily ne sera pas totalement devenue une Parisienne, à la fin de la saison 2". "Elle ne parlera pas couramment français" pour autant, "Mais elle va essayer, faire des efforts, des erreurs aussi. Ça fait partie de l'aventure de tous les expatriés dans n'importe quel pays je crois".

Un crossover entre Emily in Paris et Lupin ?

Darren Star a précisé à propos du tournage de la saison 2 d'Emily in Paris, sur lequel vous pouviez participer en tant que figurant(e), que les épisodes n'ont pas été tournés qu'à Paris. Ils ont aussi été tournés quelques semaines dans le sud de la France, "vers Cap Ferrat et Saint-Tropez. C'était magnifique".

Et il a aussi précisé que le tournage d'Emily in Paris se trouvait souvent au même endroit que celui de la série Lupin avec Omar Sy, également sur Netflix. "On n'a pas arrêté de les croiser durant le tournage d'Emily in Paris l'an dernier. On filmait dans les mêmes endroits. Je me souviens qu'on tournait devant le Café Marly et ils étaient juste à côté en train de tourner aussi..." a-t-il déclaré, en ajoutant : "Peut-être qu'on fera un jour un crossover entre Lupin et Emily in Paris !". Alors qu'un indice sur la saison 3 de Lupin a été caché dans la partie 2, se pourrait-il qu'Emily et Assane Diop se croisent dans un épisode ?