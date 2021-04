Emily in Paris saison 2 : venez jouer dans la série, la production cherche des figurants

Emily in Paris, la série de Netflix portée par Lily Collins, est-elle réellement représentative de la vie dans la capitale et des Français ? Absolument pas. Néanmoins, il y a une chose que l'on ne peut pas lui enlever, c'est que derrière tous ses clichés improbables sur la France, cette fiction de Darren Star a le mérite de recruter chez nous afin de crédibiliser un minimum l'ensemble.

Venez jouer dans Emily in Paris !

Ainsi, si vous rêvez de découvrir un plateau de tournage, d'apprendre le français à l'interprète d'Emily et d'intégrer le casting d'une série de Netflix, sachez que la future saison 2 - actuellement en pré-production, a besoin de monde. Cela vient d'être annoncé, les créateurs recherchent activement de nombreux figurants pour les prochains épisodes qui seront tournés entre mai et juillet 2021 en région parisienne.

Au programme ? Si vous avez entre 18 et 80 ans, que vous êtes un homme ou une femme, et que vous possédez un vélo, une trottinette, un scooter ou un chien, n'hésitez pas à postuler (ici) en envoyant vos meilleures photos. De même, si vous êtes une femme âgée entre 20 et 40 ans et que vous êtes adeptes du yoga, sachez que la production est justement à la recherche de votre profil. Comme quoi, ça peut servir de savoir s'étirer !

Malheureusement, s'il s'agit clairement d'un job de rêve (en plus payé au tarif syndical TV), celui-ci est néanmoins réservé aux résidents de Paris ou de la région parisienne, la faute au Covid-19. Tant pis pour les Sudistes, il fallait soutenir la série Marseille quand elle était diffusée.