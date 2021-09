Emily in Paris saison 2 : les premières photos et la date de sortie (approximative) dévoilées

C'est en cours de français que Emily va rencontrer "son camarade expatrié", Alfie, "qui l'agace autant qu'il la séduit". En général, on sait comment se termine les relations qui démarrent mal : par une belle histoire d'amour. Alors, Emily oubliera-t-elle Gabriel avec Alfie ? Affaire à suivre. En tout cas, le triangle amoureux entre Camille, Emily et Gabriel sera toujours au centre de l'intrigue.

En parallèle de ces histoires sentimentales, la fashionista partira faire un petit séjour à Saint-Tropez avec Mindy (Ashley Park) et Camille (Camille Razat) comme on peut le voir sur les photos d'Emily in Paris saison 2 dévoilées par Netflix. Des photos avec aussi William Abadie (Antoine), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Bruno Gouery (Luc) et Samuel Arnold (Julien). Ces acteurs sont rejoints par d'autres nouveaux que Lucien Laviscount : Clémence Lassalas (de Demain nous appartient), Arnaud Binard et Jeremy O. Harris.