Emily in Paris saison 2 : le tournage gonfle sérieusement des Parisiens, vraiment excédés

"Ils paient les commerçants et le stationnement, ils pensent avoir acheté tout le quartier"

Emily in Paris, c'est la dernière série de Darren Star, à qui on doit Sex and the City, Younger, Beverly Hills 90210 ou encore Melrose Place. Et la saison 1 a cartonné sur Netflix, malgré des clichés sur Paris et les Parisiens. L'histoire ? Emily (Lily Collins), une américaine, débarque à Paris pour son job rêvé. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu. Du coup, Emily in Paris revient avec une saison 2. Sauf que le tournage de la saison 2 de la série Netflix n'a pas fait que des heureux parmi les Parisiens...

Pour rappel, Emily in Paris est tournée en partie place de l'Estrapade, proche du Panthéon à Paris. C'est là que vit Emily alias Lily Collins. Et pour éviter les paparazzis, le nom du projet a été renommé Charade (comme le film culte avec Audrey Hepburn et Cary Grant). Mais plusieurs habitants sont en colère, comme ils l'ont confié dans le journal Le Monde.

"Il n'y a aucune compensation pour les habitants qui ne peuvent plus se garer, ni sortir ou rentrer librement chez eux" a expliqué Laurence, qui habite entre le restaurant Terra Nova, qui s'appelle Les Deux Compères dans la série (et est tenu par Gabriel, joué par Lucas Bravo), et la boulangerie où va Emily alias Lily Collins. "On a l'habitude des tournages dans le quartier, mais avec Emily in Paris, on a découvert l'arrogance des superproductions. Parce qu'ils paient les commerçants et le stationnement, ils pensent avoir acheté tout le quartier" a-t-elle ajouté, vraiment pas ravie par le tournage de cette saison 2.

Emily in Paris : le tournage de la saison 2 critiqué par les habitants, ils racontent

La même riveraine a aussi expliqué avoir pris une photo de loin du tournage. Et là, "un type a foncé sur moi, exigé que je supprime la photo et même pris mon téléphone pour confirmer la suppression totale de ce malheureux cliché" a-t-elle expliqué. Et quand son mari ne trouvait plus de place pour se garer, les techniciens d'Emily in Paris lui aurait lancé : "Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller habiter en province".

Une pharmacienne a aussi témoigné contre la production d'Emily in Paris, en disant qu'elle n'a "pas le droit de marcher sur leur trottoir" depuis qu'ils tournent. Elle se serait fait bloquer le passage en allant avec son mari dîner chez des amis qui vivent sur la place de l'Estrapade. "Ils ne voulaient pas nous croire. Finalement, un vigile nous a escortés jusqu'à la porte pour vérifier qu'on allait bien à l'endroit prévu" a-t-elle raconté.

Les seuls contents ? Les commerçants qui font du chiffre grâce au succès de la série Netflix

En revanche, les commerçants du quartier sont heureux parce que la série Netflix leur apporte des clients avec la prod d'Emily in Paris, mais aussi les touristes et les fans parisiens.

Une boulangère a révélé : "Je fais mon chiffre d'affaires habituel grâce aux indemnisations de la production sans avoir à produire une seule baguette". "C'est inimaginable le nombre de gens que cela a ramené. Je ne sais pas combien j'aurais dû dépenser pour avoir une telle publicité mondiale" a-t-elle ajouté.

Le restaurant qui sert de devanture pour celui de Gabriel dans le show a pour sa part carrément ajouté un menu Emily.