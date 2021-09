Stranger Things saison 4 : bande-annonce horrifique et date de sortie dévoilées par Netflix

Une première date pour la saison 4 de Stranger Things

C'est le 4 juillet 2019 que Netflix a mis en ligne la saison 3 de Stranger Things. Une éternité pour les fans, qui vont malheureusement devoir encore attendre de longs mois avant de pouvoir découvrir la suite. En effet, si la majorité des acteurs principaux ont eu le temps de devenir majeurs, la plateforme de streaming n'est pas pressée de diffuser la saison 4. Ainsi, à l'occasion de sa conférence de presse organisée ce samedi 25 septembre 2021, elle a officialisé le retour de la série... en 2022 !

Bande-annonce pour la suite

Une déception ? Oui, mais heureusement comblée par un joli cadeau. Conscients que cette nouvelle n'allait pas faire plaisir aux fans de Eleven, Mike & cie, les dirigeants de Netflix en ont également profité pour dévoiler un nouveau trailer. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les acteurs avaient raison, les nouveaux épisodes devraient être un peu plus horrifiques.

Au programme ? Vous pouvez le découvrir ci-dessous, on a dans un premier temps le droit à la présentation d'une famille classique qui emménage dans une maison qui paraît hantée. Et sans surprise, un drame frappe les occupants, ce qui est à l'origine de quelques interrogations. Puis, dans un second temps, on retrouve une partie de nos personnages préférés (Dustin, Steve, Lucas, Max...) en train de jouer les chasseurs de fantômes. Le twist ? Cette maison semble effectivement hantée... par la menace de l'Upside Down...

Difficile de savoir encore si le petit groupe cherche des réponses sur les meurtres dans la maison ou est en réalité à la recherche d'indices sur les effets du Monde à l'Envers (pour retrouver Hopper ?), mais ça nous promet déjà une ambiance un peu plus glauque et sombre. Et on ne va pas s'en plaindre.

A ce sujet, pour la petite anecdote, les créateurs de Stranger Things ont justement recruté l'un des maîtres de l'horreur puisque Robert Englund aka Freddy Krueger incarnera un homme flippant en hôpital psychiatrique...