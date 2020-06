Stranger Things saison 4 : David Harbour promet des révélations sur Hopper et de l'horreur

Nouvelles révélations sur Hopper

A défaut de savoir quand la saison 4 de Stranger Things sera mise en ligne sur Netflix (probablement au printemps 2021), on peut déjà se satisfaire d'avoir quelques informations sur les intrigues à venir. Invité par Deadline à se confier sur la place de Hopper à l'écran l'an prochain, David Harbour s'est en effet laissé aller à quelques confidences. Et selon lui, l'histoire de son personnage sera un peu plus sombre.

"On va en apprendre plus profondément sur son passé" a-t-il ainsi promis, faisant notamment référence aux cartons découverts par Eleven en saison 2. Et visiblement, cette évolution narrative lui fait énormément plaisir, "J'adore ça, pouvoir permettre aux gens de découvrir les différentes couleurs qui règnent en lui. Chaque saison a mis en avant un aspect différent d'Hopper. L'an dernier il était... plus survolté et j'ai adoré jouer ça. Mais là, pour la saison 4, la palette est plus sombre. Il va aborder des choses vraiment très profondes".

Une année chargée

Difficile de ne pas être hypé même si, on l'espère, ces sauts dans le temps ne viendront pas perturber le rythme du récit en oubliant de faire avancer l'histoire. Heureusement, l'acteur l'a ensuite précisé, Hopper ne sera bien évidemment pas le seul intérêt de cette saison 4. Décrite comme "véritablement épique", David Harbour s'est montré fasciné par les nouvelles choses qui seront mises en scène avec "des monstres, de l'horreur et de l'effroi", sans oublier des références aux années 80. Au programme cette fois ? "Il y aura également beaucoup d'action géniale à la Indiana Jones".

Vivement qu'on en termine avec cette année 2020 et qu'on passe enfin à 2021 !