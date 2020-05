Stranger Things saison 4 : de nombreux secrets sur le passé d'Hopper seront révélés dans la suite

La saison 4 de Stranger Things sera peut-être la plus effrayante de la série, mais cela ne devrait pas empêcher les fans de profiter de chacun des épisodes avec un énorme plaisir. Et pour cause, on l'a récemment appris à travers un premier teaser, la suite de cette histoire sera toujours portée par Hopper que l'on pensait pourtant mort après son sacrifice en saison 3.

Les secrets sur Hopper dévoilés

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, David Harbour - son interprète, vient même de promettre que son retour à la vie permettra aux scénaristes de raconter plus de choses à son sujet. A l'heure actuelle, tout ce que l'on sait sur le shérif de Hawkins, c'est qu'il a perdu sa fille et que son couple n'a pas survécu à ce décès, mais également que son passé possède de nombreuses zones d'ombres, en témoignent les cartons trouvés par Eleven sous sa cabane avec les inscriptions "Papa", "Vietnam" et "New York".

Or, l'acteur l'a promis lors d'une convention, ces cartons n'ont pas été montrés à l'écran pour rien. Après avoir déclaré, "Il y a trois choses qui ont été présentées et si on ne s'y intéresse pas, cela signifie que les scénaristes sont mauvais", David Harbour a précisé avec bonheur, "Mais les frères Duffer [les créateurs] sont d'excellents auteurs !" De fait, il l'a ensuite ajouté avec enthousiasme, "Je sais que dans cette saison 4, nous allons vous offrir une grosse, une énorme révélation sur le passé de Hopper. Un truc encore jamais dévoilé !" Heureux ?

Un aspect très excitant du personnage

Bien évidemment, l'interprète de Hopper n'a pas souhaité en dire davantage sur la révélation en question. Néanmoins, si l'on se fie à son excitation, on peut s'attendre à quelque chose de totalement fou : "J'ai hâte de pouvoir révéler cet aspect du personnage. C'est l'un des trucs que je sais depuis le tout début du tournage et on ne l'avait encore jamais approché. Mais là, on va le faire d'une façon énorme."

David Harbour l'a par ailleurs confié, "C'est l'un des trucs que je préfère le concernant et c'est lié à ces histoires de New York, Vietnam et Papa." Puis, il l'a promis, ça ne sera pas révélé par hasard, "Evidemment, c'est lié à sa façon de gérer les choses avec Eleven, Joyce et trucs du genre".

Non seulement Hopper est vivant, mais en plus la suite de Stranger Things va dévoiler tous ses secrets ? 2021, année de retour de la série, n'a jamais semblé aussi loin... VIVEMENT !