Stranger Things saison 4 : premières théories sur le retour de Hopper

Hopper avec des pouvoirs ?

La saison 3 de Stranger Things se terminait avec une Eleven sans aucun pouvoir. Et si la perte de ses capacités n'avait rien à voir avec le sacrifice de Hopper, certains imaginent déjà le shérif les avoir récupérés. Comment ? Pourquoi ? Difficile à dire (d'autant que ça serait un peu ridicule), mais ça pourrait expliquer sa perte de cheveux (clin d'oeil à la saison 1). Peut-être a-t-il même fait l'objet d'expériences sur place...

Un plan du Mind Flayer ?

Et si la terrible créature du Monde à l'Envers avait finalement compris qu'elle ne pouvait rien faire aux USA et que la Russie était le meilleur endroit pour mettre son plan à exécution ? De fait, la créature aurait pu permettre à Hopper de traverser le portail (lors du final de la saison 3) afin qu'il atterrisse chez les Russes et qu'il communique avec Eleven pour la faire venir ici. Une fois sur place, le Mind Flayer pourrait alors tenter de s'en prendre (encore) à l'héroïne de Millie Bobby Brown avec l'espoir de s'en débarrasser une bonne fois pour toute. Tiré par les cheveux ? Pas plus qu'un centre-commercial aux USA servant de base secrète à des Russes...

Hopper = Mind Flayer ?

On le sait, le Mind Flayer adore prendre possession des humains. Ainsi, il ne serait pas idiot de l'imaginer utiliser Hopper afin de réaliser ses plans d'invasion. Après tout, la Russie est probablement moins regardante à l'heure actuelle sur les risques liés aux portails et ne sait peut-être même pas que le Mind Flayer existe / peut prendre le contrôle des hommes. Autrement dit, en utilisant Hopper comme marionnette, la créature pourrait s'incruster dans les plans des russes d'une façon discrète. Après, à la question "pourquoi ne prendrait-il pas directement le contrôle d'un russe haut placé ?", on n'a pas de réponse...

Hopper = Die Hard ?

Autre théorie plus simple et moins intéressante, Hopper pourrait simplement profiter de sa captivité pour jouer au héros en tentant de saboter discrètement les plans des Russes. Etant donné qu'il est probablement le seul à connaître les dangers de telles expériences, il serait logique de le voir intervenir afin d'éviter de nouveaux gros problèmes. Mais bon, Hopper n'est pas John McClane et le voir faire ça en solo, sans la petite bande d'Hawkins, ça n'a rien de réjouissant...