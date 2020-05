Stranger Things saison 4 : nouvelles révélations prometteuses sur la suite de la série

Une saison 4 effrayante

Suite à l'arrêt du tournage causé par l'épidémie de coronavirus, on ne sait pas encore à quel moment la saison 4 de Stranger Things débarquera sur Netflix. Heureusement, Joe Keery - l'interprète de Steve Harrington, vient de le promettre au micro de Total Film, cette attente interminable sera parfaitement récompensée. Interrogé sur les nouveaux épisodes, le comédien n'a pu s'empêcher de déclarer : "Oh mec, c'est vraiment incroyable. Les frères Duffer (les créateurs, ndlr) se sont une nouvelle fois surpassés".

Et sans grande surprise, l'acteur a également précisé que l'ambiance de cette prochaine saison - qui devrait nous amener dans une ville différente et un nouveau pays, sera plus mature que les précédentes : "Je pense que cette année - et je sais que je le dis à chaque saison, mais je trouve que ça sera énormément plus effrayant qu'avant, sachant que la saison 3 était déjà assez sombre".

Un costume absent

Une nouvelle très excitante, malheureusement suivie d'une moins bonne pour ses plus grands fans. En effet, à ceux qui rêvaient déjà de le retrouver dans son costume de marin dans le glacier du centre commercial, Joey Keery a confessé ceci : "Je sais que ce costume a bien servi son propos, mais je suis heureux de le ranger au placard."

Et à son sujet, le comédien a même fait une triste confidence : "Est-ce que je l'ai gardé chez moi pour Halloween ? Malheureusement, non. Ils n'ont pas voulu me le laisser, même pour un jour". Pas facile tous les jours la vie de comédien...