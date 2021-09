La Casa de Papel saison 5, partie 2 : Palerme vs les braqueurs dans un premier extrait

On ne s'est pas ennuyé pendant le week-end grâce à Netflix. La plateforme a organisé en live sur Youtube l'événement Tudum lors duquel on a eu pleins d'infos comme le renouvellement de Sex Education pour une saison 4 ou bien la première scène de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Les fans de La Casa de Papel ont aussi été gâtés.

Un premier extrait des derniers épisodes de La Casa de Papel

Après le sacrifice de Tokyo (Úrsula Corberó), qui est morte pour sauver ses amis, ça ne sera pas plus facile pour eux dans la suite de la saison 5 de La Casa de Papel. La preuve avec le tout premier extrait à voir dans notre diaporama : Lisbonne (Itziar Ituño) y informe le reste du groupe que le Professeur (Álvaro Morte) a disparu. La preuve que la théorie selon laquelle Alicia (Najwa Nimri) va trahir celui qui l'a aidée est vraie ? Pas impossible. En tout cas, cette disparition mystérieuse va créer de nouvelles tensions, notamment à cause de Palerme (Rodrigo de la Serna).

Ce dernier a un plan pour extraire l'or de la Banque d'Espagne mais il ne plait pas vraiment à tout le monde. Denver (Jaime Lorente), Stockholm (Esther Acebo), Manille (Belén Cuesta), Rio (Miguel Herrán) et Lisbonne ne vont pas hésiter à lui dire ce qu'ils pensent mais ce dernier sera toujours aussi tendu. A noter aussi, l'absence de Helsinki (Darko Peric), en mauvaise posture à la fin de la partie 1. En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours retrouver nos théories sur la suite de La Casa de Papel ou bien notre recap des moments les plus bêtes.