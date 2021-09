La Casa de Papel saison 5 : Úrsula Corberó réagit à la mort "symbolique" d'un personnage culte

Après des mois d'attente, c'est ce vendredi 3 septembre 2021 que Netflix a mis en ligne la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel. Malheureusement, comme ont pu le découvrir les fans en visionnant les nouveaux épisodes, ces retrouvailles ne se sont pas déroulées de la meilleure des façons. Au contraire, un personnage emblématique de la série y a trouvé la mort.

Úrsula Corberó contente de la fin de Tokyo

De qui s'agit-il ? De Tokyo. Dans l'épisode 5, l'héroïne incarnée par Úrsula Corberó - touchée par plusieurs balles et incapables de bouger, s'est en effet sacrifiée afin de permettre à ses amis de gagner du temps dans leur quête d'évasion. Un acte fort qui a brisé le coeur des fans, mais qui fait la fierté de son interprète.

Comme l'a confié l'actrice à Télé-Loisirs, si elle n'a pas toujours été d'accord avec certains choix des auteurs depuis les débuts de La Casa de Papel, "Dans les autres saisons, j'aurais souhaité que certaines choses se passent différemment pour certains personnages. J'aurais préféré ceci ou cela, j'aurais fait comme ci, comme ça", elle n'a cette fois rien eu à redire concernant les trajectoires imaginées pour les héros cette année, "Mais cette saison, je suis très satisfaite de la fin qui a été écrite pour mon personnage, mais également pour celle de la série".

Une mort symbolique pour Tokyo

Une révélation surprenante ? Pas tant que ça. Là où les comédiens sont toujours attachés à leurs personnages et n'aiment pas les voir mourir, Úrsula Corberó trouve à l'inverse cette conclusion réservée à Tokyo aussi logique que belle. Dans un documentaire mis en ligne sur Netflix, la comédienne rappelle ainsi, "C'est une fin très symbolique pour Tokyo. Il y a une morale dans tout ça : profitez de la vie."

Il est vrai que l'épisode 5, totalement consacré à l'héroïne et son passé, se permet un message d'espoir dans un univers chaotique. De fait, même si la fin de Tokyo peut paraître cruelle en apparence, "C'est difficile à intégrer tout simplement", son interprète n'arrive pas à être triste pour la braqueuse, "Elle parle des différentes vies qu'elle a vécues, car au final le Professeur lui a donné une seconde vie. C'est vraiment magnifique."

Des propos inattendus, mais partagés par Esther Martínez Lobato, productrice de La Casa de Papel. Egalement interrogée dans ce documentaire, elle a de son côté précisé que la position de Tokyo ouvrait la porte à une happy ending pour d'autres héros, même si cela n'est pas encore simple à assimiler pour eux, "C'est très généreux de la part de Tokyo de se sacrifier et, dans le même temps, elle donne une leçon à Rio. (...) Il faut finir une histoire et profiter de la suivante parce que la vie est faite de bons moments. Mais si on s'accroche à la précédente, il est difficile de le voir".

Suffisant pour faire sécher les larmes des fans ? On a des doutes.