La Casa de Papel saison 5, partie 1 : 8 moments bêtes et énervants

Dr Professeur

Les braqueurs de La Casa de Papel sont de meilleurs chirurgiens que Meredith Grey, Shaun Murphy et Jackson Avery réunis. Ils nous l'avaient déjà prouvé avec l'opération de Nairobi (qui était déjà dans notre top des scènes ridicules de la saison 4). Et là, rebelote ! Eh oui, le Professeur (Álvaro Morte) aussi a fait médecine on dirait. Dans la partie 1, il réussit à faire accoucher Alicia (Najwa Nimri) alors que son bébé est censé être mal positionné. On ne savait pas que pour organiser un braquage il fallait aussi s'y connaître en accouchement. En même temps, entre être aidé et accoucher avec une perche à selfie, Alicia a peut être fait le bon choix finalement...

Personne n'a pensé à faire évacuer les alentours de la Banque

Depuis que le braquage est en cours à la Banque d'Espagne, le groupe du Professeur peut compter sur le soutien de dizaines de curieux amassés aux alentours. Et ils sont là quelques soient les circonstances. Même quand Sagasta décide de faire exploser le toit. Personne n'a pensé à faire évacuer la zone et à établir un périmètre de sécurité ?? C'est vrai après tout, pourquoi protéger des civils quand on peut défoncer des braqueurs...

La petite sieste du Professeur

A la fin de la saison 4, Alicia a découvert la planque du Professeur. Et pour faire croire à Marseille (Luka Peros) que tout allait bien, Alicia droguait le Professeur et l'installait sur un lit, comme s'il faisait une petite sieste. Mais dans quel monde n'importe qui fait une sieste en plein braquage ? Marseille, tu nous déçois de d'être fait avoir par ce subterfuge naze...

Sagasta joue les reusta

S'il fallait décerner le prix du plus gros melon parmi les persos de La Casa de Papel, il y aurait beaucoup de nommés. Et à peine débarqué, Sagasta (José Manuel Seda) nous a déjà grave saoulé. Rien qu'avec sa scène d'intro sur les toilettes, on touche le fond. Autre chose complètement illogique et bête (selon nous) ? Le fait qu'il se prend pour une véritable star/pour le patron et veut tout imposer à tout le monde. Bon, ça marche au final puisqu'il peut pénétrer dans la Banque d'Espagne mais qu'est-ce-que c'est bête...

Aucun suspense sur la mort de Tokyo

L'événement et l'un des moment forts de la saison, c'est évidemment la mort choc de Tokyo. Une surprise ? Oui et non. Car dès l'épisode 5, via les flashbacks, on se doute tout de suite qu'elle va y passer. Ok, ça ne change pas le fait que cette mort est émouvante mais ça ne laisse AUCUN suspense sur l'issue tragique. On aurait préféré être surpris mais bon...