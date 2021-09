La Casa de Papel saison 5 : les 5 moments chocs de la partie 1

3. L'accouchement d'Alicia

Alors qu'Alicia (Najwa Nimri) retient en otage Le Professeur (Alvaro Morte), Marseille (Luka Peros) et Benjamin (Ramon Agirre), elle perd soudainement les eaux. La flic se retrouve alors à accoucher dans un endroit des plus délabrés pas vraiment adéquat pour mettre au monde un bébé, mais bon, elle n'a pas vraiment pas le choix. Alicia n'a pas non plus d'autres choix que de demander de l'aide à El Professor, Benjamin et Marseille. Bon, elle essaie d'abord d'accoucher seule avec une perche à selfie, mais des complications l'empêchent de se débrouiller solo.

Les trois hommes découvrent alors leur ennemie dans sa plus grande intimité et bon appétit ! On a le droit à une scène choc et légèrement gênant car on ne s'y attendait pas vraiment. Grâce au cerveau du braquage, la petite fille d'Alicia, prénommée Victoria, naît en bonne santé. La rivale de Tamayo devrait donc lui être reconnaissante, mais on sait qu'elle n'est pas du genre à se laisser amadouer facilement. On la soupçonne d'ailleurs de préparer un plan de vengeance contre le Professeur. La scène où elle récupère des ciseaux sème clairement le doute.

4. Le plan de Raquel (Lisbonne) pour piéger Tamayo

Alors qu'on pense les braqueurs complètement perdus sans le Professeur, retenu en otage par Alicia, Lisbonne (ou Raquel) arrive un mettre un plan en place pour voler à leur secours. Ça aide d'être la femme d'El Professor ! L'ex-flic décide donc de libérer 3 otages, mais avant de les remettre à la police, elle glisse un micro dans les menottes du gouverneur. Il fallait y penser, bien joué !

Cette technique s'avère efficace puisque grâce à ça, elle récupère un enregistrement du colonel Tamayo où on l'entend expliquer qu'il souhaite faire passer les braqueurs pour des meurtriers auprès des citoyens. Malheureusement pour lui, son piège se retourne contre lui car la bande se sert de cet enregistrement pour le faire chanter et obtenir du sursis. Il pensait Lisbonne et les autres affaiblis sans leur cerveau, c'est raté !