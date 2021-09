La Casa de Papel : cette scène qui a dégoûté l'interprète d'Arturo "J'étais déçu et je l'ai dit"

Enrique Arce (Arturo) ne voulait pas jouer une scène dans la saison 4 de La Casa de Papel

La Casa de Papel est de retour sur Netflix ! La saison 5 partie 1 de La Casa de Papel est dispo depuis ce vendredi 3 septembre 2021 sur la plateforme de streaming. Álvaro Morte (le Professeur / El Profesor), Úrsula Corberó (Tokyo), Itziar Ituño (Raquel / Lisbonne), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Perić (Helsinki), Esther Acebo (Mónica / Stockholm) mais aussi Enrique Arce (Arturo) sont de retour au casting. Et alors que les fans de la série espagnole ont déjà des théories sur la saison 5, il y a un acteur qui est revenu sur une scène choquante de la saison 4.

C'est Enrique Arce, qui joue Arturo alias l'ancien directeur de la Monnaie royale d'Espagne, qui a avoué au Radio Times avoir été choqué par une scène de la saison 4. Il s'agit, comme vous vous en doutez, de la séquence choc où son perso drogue et agresse sexuellement Amanda (Olalla Hernández), une employée de la Banque d'Espagne.

"J'étais déçu et je l'ai dit au créateur et au producteur exécutif" a expliqué l'interprète d'Arturo, "Je leur ai dit : 'Je pense que le personnage est misérable tel qu'il est déjà, d'une manière plaisante et drôle'". Même si son personnage était "méchant" dans les saisons précédentes de La Casa de Papel, jamais les fans ou même le comédien n'auraient pensé qu'Arturo ferait ça. Le choix des scénaristes de créer cette scène et de la garder n'a pas plu à Enrique Arce, qui ne voulait pas la faire.

"Je n'ai pas pu dormir pendant des jours en pensant à cette scène" a avoué l'acteur

Il a même dit à l'équipe créative : "Vous êtes en train de tuer l'âme de ce personnage en faisant cette scène où il agresse la secrétaire du gouverneur". Parce que selon Enrique Arce, cette scène de viol avec Arturo ne correspondait pas au personnage, ce n'était pas crédible. "Et j'ai plaidé, j'ai plaidé, je n'ai pas pu dormir pendant des jours en pensant à cette scène, parce que je ne crois même pas à cette histoire comme fiction" a-t-il ainsi déclaré.

Mais l'acteur de La Casa de Papel a été obligé de jouer cette scène de viol, voulue par les scénaristes et les showrunners : "Alors, quand c'est arrivé et que j'ai dû la faire... OK, très bien, mais ensuite j'étais comme, 'Oh, tu as tué le personnage. Tu l'as tué'".