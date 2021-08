QUIZ La Casa de Papel : prouve que tu es prêt(e) pour la saison 5 avec ces 8 questions !

Le mois de septembre sera chargé sur Netflix. En plus de la dernière saison de Lucifer et de la saison 3 de Sex Education, la plateforme attaque la rentrée à fond avec les premiers épisodes de la saison 5 de La Casa de Papel. Et si on en croit la bande-annonce, ça sera très compliqué pour les braqueurs. Et pour toi aussi, si tu ne te souviens pas de ce qu'il s'est passé dans les 4 saisons précédentes. Notre quiz est justement là pour tester tes connaissances.