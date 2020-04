La Casa de Papel saison 5 : la grosse théorie sur ce qui pourrait arriver à Arturo

Récap de ce qu'Arturo a fait dans la saison 4

Attention spoilers ! Arturito n'était déjà pas dans le coeur des fans de La Casa de Papel. Mais depuis qu'ils ont bingewatché la saison 4 de la série espagnole sur Netflix, c'est encore pire. Arturo, joué par Enrique Arce, qui s'est métamorphosé physiquement depuis la saison 1, est devenu une ordure de la pire espèce. En plus de contacter la police en volant un téléphone d'un des braqueurs et de voler une arme pour essayer de liguer tout le monde contre le Professeur et son équipe, Arturo est devenu un violeur.

Le voleur et violeur va d'abord se frotter en érection contre son ex maîtresse Monica alias Stockholm (Esther Acebo). Il tente ensuite le coup avec Julia alias Manille (Belén Cuesta) en lui proposant des pilules qui endorment. L'otage qui est en réalité avec les braqueurs de La Casa de Papel refuse. Arturo se tourne alors vers une "vraie" otage : Amanda (Olalla Hernández). Elle accepte les cachets, le croyant quand il lui dit que c'est anti-stress pour mieux "vivre" le braquage. Une fois dans les vapes, elle se fait violer par ce personnage devenu carrément immonde.

Et une fois qu'Amanda balance l'horrible vérité devant les autres otages, l'ex directeur de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre dément le viol. Face à son mensonge, Julia défend Amanda (elle a été témoin) et avoue qu'il a essayé de l'endormir elle aussi avec des pilules pour la violer. A la fin de la saison 4, Manille tire même dans la jambe d'Arturo, le blessant avec une balle. Il crie qu'il se "vide de son sang".

Ce qui pourrait lui arriver dans la saison 5

Alors que PRBK vous dévoilait 8 théories sur la suite de La Casa de Papel, voilà la théorie de fans sur ce qui risque d'arriver à Arturo. D'après eux, après avoir blessé le violeur, Manille va carrément le tuer. Il serait donc victime d'un meurtre dès l'épisode 1 de la saison 5, assassiné pas par n'importe qui, par Julia/Manille.

Pour quelle raison les internautes pensent qu'elle va l'éliminer ? Parce que la nouvelle recrue de la bande a clairement montré son côté badass. Dégoûtée et choquée par ce que le perso détestable a fait à Amanda, elle pourrait bien se venger en le tuant. Parce qu'après tout, c'est aussi ce qui a failli lui arriver si elle avait accepté ses pilules soi-disant contre le stress.

Mais Arturo va-t-il vraiment mourir ? Il a participé aux saisons 2, 3 et 4 alors qu'au départ, les scénaristes pensaient ne pas le réintégrer après la saison 1. Sauf que face aux nombreuses réactions des fans à son sujet sur les réseaux, ce rôle est revenu pour 3 saisons supplémentaires. Là par contre, en violant Amanda, les internautes espèrent juste sa mort. Au point que peut-être, il pourrait enfin disparaître des prochains épisodes après une mort violente. Sauf si les scénaristes veulent garder Arturo pour faire réagir les twittos.