La Casa de Papel saison 5, partie 2: Alicia prête à trahir le Professeur ? Cette scène sème le doute

Il s'en est passé des choses dans la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel que ce soit du côté des braqueurs (RIP Tokyo) ou de celui du Professeur (Álvaro Morte) (découvrez d'ailleurs notre résumé de la saison). Après avoir été pris en otage par Alicia (Najwa Nimri), le leader de la bande a réussi à convaincre son ennemie de rejoindre ses rangs en l'aidant à accoucher de sa fille. Sauf qu'Alicia pourrait en fait ne pas vraiment avoir rejoint la bande. De quoi nous laisser craindre le pire pour la suite.

Alicia prête à trahir le Professeur dans la suite de La Casa de Papel ?

Et si Alicia trahissait le Professeur dans la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel ? Cette idée fait son chemin et nous semble plus que probable. Pourquoi ? A cause d'une scène qui est peut-être passée inaperçue chez certains mais nous a mis la puce à l'oreille. Dans l'épisode 5 à environ 33mn, l'ex-policière trahie par Tamayo se rend aux toilettes et on peut la voir cacher une paire de petits ciseaux dans sa manche.