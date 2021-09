La Casa de Papel saison 5, partie 2 : date de sortie, intrigues... les premières infos

La fin de La Casa de Papel, c'est pour bientôt. Eh oui, même si on a pas forcément envie que ça s'arrête, la série espagnole se terminera en 2021 avec la partie 2 (ou volume 2) de la saison 5. Pas de mystère, on sait déjà quand elle débarque et ce n'est pas la seule info que l'on a sur la suite.

Quand sortira la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel ?

Si vous avez bien regardé l'épisode 5 jusqu'à la fin, vous avez déjà l'info mais on vous la redonne au cas où : c'est le 3 décembre prochain que la suite - et fin - de La Casa de Papel sera disponible sur Netflix. Ce sera encore un vendredi donc ne prévoyez rien ce week-end là. Kes épisodes seront en ligne dès 9h01, comme d'habitude !

Combien y aura-t-il d'épisodes ?

Ça aussi on le sait déjà : la partie 2 contiendra 5 épisodes, comme la partie 1. On espère y survivre et ne pas finir en PLS comme devant l'épisode 5 de la partie 1. Mais bon, on a peu d'espoir de ne pas avoir le coeur brisé quoiqu'il arrive.

Une suite plus émouvante avec moins d'action

La partie 1 de la saison 5 était chargée en action entre la rébellion d'Arturo et l'intervention de l'armée (retrouve notre résumé si t'as regardé en accéléré). Mais selon Pedro Alonso alias Berlin, la suite de La Casa de Papel sera un peu plus calme. "Les premiers ont une dimension presque guerrière. (...) Les 5 autres ont une dimension plus émotionnelle." a assuré l'acteur à SensaCiné. Bref, prépare-toi à bien chialer !

Quelle suite pour les braqueurs ?

Pour l'instant, difficile de savoir ce qui attend les braqueurs après la mort choc de Tokyo (Ursula Corberó). Son ultime geste devrait avoir tué - ou au moins gravement blessé - une bonne partie de l'équipe d'intervention dont Gandia. Mais les braqueurs vont-ils réussir à s'en sortir ? Quelles seront les conséquences de la mort de Tokyo ? Helsinki peut-il survivre à sa blessure ? Arturo finira-t-il au cimetière ? Reverra-t-on Tokyo et les autres personnages morts ? Tant de questions qui sont pour l'instant en suspens !