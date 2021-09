La Casa de Papel saison 5, partie 2 : 8 théories sur la fin de la série

2. Alicia se retourne contre Le Professeur

Au début de la partie 1 (ou volume 1), le Professeur se retrouve en très mauvaise posture face à Alicia (Najwa Nimri). La flic le retient en otage dans sa planque, mais la situation s'inverse lorsqu'elle perd les eaux. Elle se retrouve à devoir accepter l'aider du Professeur (Alvaro Morte), de Marseille (Luka Peros) et Benjamin (Ramon Agirre) pour accoucher. Grâce à eux, sa fille Victoria naît en bonne santé, mais comme on le sait, Alicia est toujours pleine de ressources.

Certains fans ont du mal à croire qu'elle a vraiment fait la paix avec le cerveau des braquages. Une scène laisse d'ailleurs penser qu'elle va effectivement se retourner contre le Professeur et terminer son plan de départ. On parle bien de celle où Alicia cache un petit ciseaux dans sa manche. Depuis le départ, elle veut la peau des braqueurs et de El Professor et certaines personnes pensent qu'elle va aller jusqu'au bout de son plan. D'autant plus qu'Alicia n'est pas du genre à se laisser amadouer. En bref, on sent mal la suite pour Marseille, Benjamin et le Professeur.