Valeria saison 2 : Diana Gomez et Maxi Iglesias réagissent au tabou sur la masturbation

Une semaine après sa sortie, la saison 2 de Valeria est toujours dans le top 10 de Netflix. Les abonnés de la plateforme sont ravis de retrouver Valeria et sa bande de copines même si certains ont été quelque peu dérangé par les nombreuses scènes de sexe, montrées sans tabou. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus que dans la saison 1. Une scène avec un sex toy a notamment fait réagir en masse.

"C'est aussi ce qui peut attirer le spectateur"

Lors d'une interview avec El Periodico, Diana Gomez et Maxi Iglesias ont eu l'occasion de s'exprimer sur la vie sexuelle très épanouie des personnages et sur le tabou autour de la masturbation : "Pour moi, c'est aussi ce qui peut attirer le spectateur. Nous sommes fatigués que tout soit parfait. Dans une série qui raconte des problèmes réels, le sexe en fait partie. (...) Je suis très favorable aux sex toys et à leur affichage à l'écran ! De plus, vous pouvez les utiliser seul ou avec quelqu'un", a confié l'interprète de Valeria.

Maxi Iglesias est ensuite revenu sur la fameuse scène avec le sex toy dans l'un des épisodes de la saison 2 de Valeria : "J'aime particulièrement cette scène qui est vue de manière naturelle, sans lui donner trop d'importance."

"C'est agréable de pouvoir en parler"

"Je pense que quand on aborde le tabou en lui donnant autant d'importance, il est au final déformé. C'est agréable de pouvoir en parler et de le commenter ouvertement", poursuit Diana Gomez, vue aussi dans La Casa de Papel, avant que l'interprète de Victor ajoute : "Et qu'en tant qu'hommes, il est important que nous comprenions que les femmes peuvent trouver du plaisir sans nous." Les deux acteurs de la série espagnole sont donc sans complexe sur la sexualité !