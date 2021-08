La Casa de Papel saison 5 : pourquoi Nairobi devait mourir ? Le réalisateur s'explique

A l'occasion de la première fin officielle de La Casa de Papel au terme de la saison 2, l'équipe créative de la série espagnole avait offert une happy ending à (presque) tous les personnages. Une conclusion satisfaisante qui collait bien à l'esprit feel good de la fiction, qui a finalement été gâchée par la suite.

Face au succès de La Casa de Papel, Netflix a en effet commandé de nouvelles saisons, ce qui a obligé les créateurs a prendre des risques afin de ne pas se répéter. Et parmi les choix osés et inattendus, il y a donc eu celui de tuer Nairobi - personnage emblématique, durant la saison 4.

Pourquoi Nairobi a-t-elle été tuée ?

Une volonté qui a logiquement choqué et déçu les nombreux fans, mais pas que. Ursula Corbero (Tokyo) l'a confié à la presse américaine, elle a elle aussi eu du mal à accepter cette mort, "Je ne comprends pas non plus [ce choix]. Tokyo avait peu d'amis là-bas et ils ont tué la meilleure".

Alors, pourquoi Nairobi a-t-elle été tuée ? Pour le bien de la série. Jesus Colmenar (réalisateur) l'a tout simplement assuré, cette décision a été prise pour faire grandir cet univers, "Quand nous tuons nos personnages, cela ajoute de la tension. Et c'est une bonne chose de ne pas être en mesure de savoir qui risque de mourir ou ce qu'il va se passer". Des propos qui pourraient en décevoir certains, mais qui sont néanmoins approuvés par Alvaro Morte. L'interprète du Professeur l'a révélé, c'était la meilleure idée possible pour préserver un certain intérêt au visionnage, "Cela offre une dose de réalité en rappelant que tout peut arriver, et ça apporte un élément de surprise".

L'héroïne n'aurait pas supporté la suite de l'intrigue

Malgré tout, même si cette mort a donc permis l'ajout de nouveaux enjeux, Jesus Colmenar l'a promis, elle n'a pas été imaginée que pour ça. Au contraire, cette disparition soudaine a indirectement aidé Nairobi à partir dignement.

Là où une guerre totale attend les braqueurs dans la saison 5, l'héroïne d'Alba Flores n'était clairement pas faite pour un tel événement, "La personnalité de Nairobi ne collait pas à la guerre à venir cette année. Elle n'était pas faite pour être là". Oui, trop gentille et humaine, la jeune maman n'aurait pas supporté de tuer des innocents pour s'en sortir.

La partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel débutera le 3 septembre sur Netflix.