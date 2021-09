QUIZ La Casa de Papel : sauras-tu placer les noms de villes des personnages sur une carte ?

C'est bien de regarder des séries toute la journée mais as-tu aussi bien suivi les cours ? Et plus précisément la géographie ? Non, n'angoisse pas, on ne va pas te demander de nous ressortir les cartes apprises en cours, simplement de replacer les noms de villes des braqueurs de La Casa de Papel sur une carte. Sauras-tu placer Tokyo, Rio, Nairobi ou Berlin ? A toi de nous prouver que tu pourrais rendre le Professeur fier :