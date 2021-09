TEST La Casa de Papel : quel personnage es-tu selon ton signe astrologique ?

Quel personnage de La Casa de Papel es-tu (selon ton signe astro) ?

Tu es Tokyo Comme Tokyo, tu ne te poses jamais. Tu es plutôt du genre à foncer dans le tas et ça peut te jouer des tours par moment. Tu as parfois aussi tendance à agir sans réfléchir aux conséquences et à te jeter à fond dans tout ce que tu entreprends. Rester tranquille, tu ne connais pas, il faut tout le temps que ça bouge.



Tu es Stockholm Tu n'es pas du genre à perdre ton calme pour un rien et on dit de toi que tu es plutôt quelqu'un de sérieux/sérieuse. Être en retrait ne te gêne pas et tu préfères observer avant d’agir. Tu fais facilement confiance aux gens mais mieux vaut ne pas s’amuser à te trahir car tu peux être très rancunier(e).

Tu es Berlin Ton esprit ne sait pas se reposer. Réfléchir, analyser et décortiquer ce qui se passe autour de toi est ton quotidien. Tu es cultivé et ouvert à la découverte et déteste la routine. Tu n'aimes pas non plus te laisser marcher sur les pieds, un peu comme Berlin !



Tu es Helsinki Comme Helsinki, tu peux paraître calme en apparence mais mieux vaut ne pas te chercher ! Tu peux souvent être nostalgique du passé et des bons moments vécus et tu es aussi un(e) grand(e) sensible.



Tu es Arturo Tu es un peu comme Arturito, attiré par la célébrité et par tout ce qui brille. Ton ego peut parfois te jouer des tours et tu es parfois un peu trop sûr de toi.

Tu es le Professeur Tu es une personne qui sait observer et analyser, tout en te faisant très discret/discrète. On peut toujours te faire confiance quelque soit la situation. Un peu comme le Professeur !



Tu es Lisbonne Comme Lisbonne, tu peux être gentil(le) et courtois mais jusqu'à un certain point. Car quand tu t'énerves, tu peux aussi changer du tout au tout et devenir beaucoup plus sévère. Tu es aussi mystérieux/mystérieuse mais très attaché(e) à tes proches.



Tu es Alicia Sierra Si on utilisait seulement deux mots pour te décrire, ce serait "volonté" et "détermination". Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds et tu déteste ne rien faire. Certains disent même que tu es un peu hyperactif/hyperactive. Tu es aussi rancunier(e) et tu peux te montrer parfois cruel(le).



Tu es Rio Tu es plutôt une personne optimiste qui sait voir le côté positif malgré les épreuves. Une qualité qui peut parfois te jouer des tours car tu es facilement manipulable et tu as tendance à ne pas trop te méfier des autres.



Tu es Bogota On dit de toi que tu es sérieux/sérieuse. Un peu trop même. Tu n'es pas du genre à rigoler à la moindre blague et on a parfois l'impression que tu portes un gros poids sur tes épaules.



Tu es Denver La discussion et les négociations, ce n'est pas trop ton style. Si tu as tendance à beaucoup parler, tu n'écoutes pas forcément tout le temps les autres. Tu peux parfois même être un peu énervant pour certains... Heureusement que tu es positif, ça rattrape.



Tu es Marseille Tu es une personne introvertie et tu n'es pas très à l'aise avec les autres. Tu préfères faire ta vie en solo plutôt que de compter sur les autres et tu es souvent dans ta bulle.