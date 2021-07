TEST Harry Potter : quel personnage es-tu ?

Les livres Harry Potter de J.K. Rowling n'ont aucun secret pour toi ? Tu as vu tous les films adaptés au ciné (Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la Coupe de feu, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort - 1ère partie et Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie) ? Et tu ne peux pas t'empêcher de penser au Chemin de Traverse quand tu vois une rue pavée, ou à Poudlard quand tu vois un train ?

Si tu es un(e) Potterhead, ou juste que tu kiffes l'univers du célèbre sorcier Harry Potter, ou même si tu es juste fan du casting des films Harry Potter (Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint...) alors notre test PRBK est fait pour toi.

Alors que le 5ème volet de la saga cinématographique, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, devait être diffusé ce jeudi 29 juillet 2021 sur TF1 (et a été remplacé par le film La folle histoire de Max et Léon), fais le test pour savoir quel personnage d'Harry Potter tu es. Severus Rogue, Hermione Granger, Drago Malefoy ou Luna Lovewood ? Répons à nos 8 questions pour le découvrir !