Harry Potter : Dumbledore, Voldemort... 7 personnages qui ont été joués par plusieurs acteurs

Pansy Parkinson

Parmi les élèves de la maison Serpentard à Poudlard, il n'y a pas que Drago Malefoy et ses acolytes Vincent Crabbe et Gregory Goyle, il y a aussi Pansy Parkinson. Katharine Nicholson l'incarne dans Harry Potter à l'école des sorciers, avant de laisser sa place à Genevieve Gaunt dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban puis à Lauren Shotton dans Harry Potter et l'Ordre du Phoenix.

C'est enfin Scarlett Byrne, enceinte de son premier enfant, qui a pris le relais dans Harry Potter et le Prince de sang-mêlé, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 et Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. L'occasion de donner plus de place à ce personnage féminin qui fait partie des ennemis du sorcier aux lunettes et à la cicatrice en forme d'éclair.