Scarlett Byrne : l'interprète de Pansy Parkinson dans Harry Potter est enceinte

"Cooper et moi sommes ravis de partager que nous attendons un petit être" a ainsi déclaré Scarlett Byrne Hefner en légende d'un post Instagram dévoilant son baby bump. "Nos coeurs sont remplis de gratitude et de joie et nous avons tous deux hâte de rencontrer le nouveau petit Hefner" a-t-elle ajouté. Une photo de son joli ventre arrondi qu'elle a accompagné d'un autre cliché la montrant au bras de son époux.

De son côté, Cooper Hefner a publié la même photo de sa moitié, en y ajoutant aussi une vidéo d'eux in love, en train de se promener sur une plage. "Scarlett et moi sommes chanceux d'avoir une merveilleuse nouvelle que nous sommes ravis de partager" a-t-il précisé, "Cet été, nous accueillerons un nouveau membre dans la famille. Nous ne pouvions pas être plus heureux en attendant l'arrivée de notre petit".

Ni la future maman ni le futur papa n'a encore dévoilé le sexe du bébé, mais l'accouchement serait donc prévu pour cet été 2020.