Les Animaux Fantastiques 3 : Johnny Depp remplacé par Mads Mikkelsen pour Grindelwald

Les Animaux Fantastiques 3 sans Johnny Depp

Il y a quelques semaines, Johnny Depp annonçait son départ de la franchise cinématographique Les Animaux Fantastiques. A en croire le comédien, Warner Bros l'aurait en effet poussé dehors, embarrassé par ses problèmes judiciaires avec Amber Heard, son ex-femme, et lui aurait donc demandé d'abandonner son rôle de Grindelwald afin d'éviter aux prochains films d'être accompagnés de nouvelles polémiques.

Une décision de la part du studio qui a justement fait polémique, de nombreux fans de l'acteur et de la saga ayant lancé différentes pétitions afin d'exprimer leur mécontentement, mais sur laquelle Warner Bros n'a aucune intention de revenir. Il vient au contraire de le dévoiler dans un communiqué, Les Animaux Fantastiques 3 - actuellement en tournage, verra donc un nouvel acteur se glisser dans la peau du célèbre personnage.

Un nouvel acteur pour Grindelwald

Ainsi, après Colin Farrell et Johnny Depp, c'est Mads Mikkelsen qui incarnera le terrible Gellert Grindelwald. Un choix qui ne surprendra personne étant donné que son nom circulait depuis plusieurs semaines déjà et qui se révèle même très intriguant. Et pour cause, en plus d'être un comédien au talent incroyable, il est également habitué aux rôles de méchants charismatiques. On se souvient encore de sa performance du Chiffre dans James Bond : Casino Royale ou encore de son magnétisme dérangeant en tant que Dr Lecter dans la série Hannibal. Autant dire que, à l'instar de Johnny Depp, il est plutôt doué pour se transformer en fonction de ses personnages.

Surtout, que le grand public se rassure, Mads Mikkelsen aura les épaules pour succéder à l'ex-star de Pirates des Caraïbes et porter une telle saga. Depuis les débuts de sa carrière, le comédien Danois a en effet participé à de nombreux blockbusters emblématiques (et épiques) comme Le Roi Arthur, Le Choc des Titans, Doctor Strange, Star Wars Rogue One...

Seul problème : voir Madds Mikkelsen avec une teinture blonde flashy, ça devrait faire un choc...