Aquaman 2 : les fans réclament le licenciement de Amber Heard, l'actrice réagit à la pétition

On l'a récemment appris, Warner Bros a viré Johnny Depp de la franchise Les Animaux Fantastiques dans laquelle il incarnait le rôle de Gellert Grindelwald. La raison ? L'acteur a perdu son procès contre le Sun qu'il accusait de diffamation après avoir vu le tabloïd l'assimiler à un "frappeur de femme" suite à l'affaire qui le lie à Amber Heard, son ex-femme, où tous les deux se sont mutuellement accusés de violences conjugales.

Les fans réclament le départ d'Amber Heard d'Aquaman

Un jugement contre lequel le comédien a déjà décidé de faire appel, bien motivé à faire entendre son innocence, et une décision de la part du studio qui a provoqué la colère du public. Et pour cause, malgré certains documents audios accablants à l'encontre de Amber Heard et ses confessions concernant ses actes de violence perpétrés sur Johnny Depp, de nombreux fans ne comprennent pas pourquoi l'actrice n'est pas sanctionnée à son tour.

Aussi, une pétition lancée il y a déjà plusieurs mois exigeant son renvoi de la franchise Aquaman - où elle y incarne Mera, a refait surface au point d'atteindre aujourd'hui... 1 165 000 signatures. Un mouvement d'une ampleur considérable qui pourrait ne pas passer inaperçu mais qui ne semble pas véritablement inquiéter la comédienne.

La comédienne réagit

Dans une interview accordée à EW, Amber Heard vient au contraire d'assurer que son personnage "reviendra dans Aquaman 2" et qu'elle était déjà "très excitée de tourner ce film". Puis, l'actrice a tenu à le préciser, peu importe la mobilisation sur Internet, elle est persuadée d'avoir toujours un avenir au sein du DCEU, "Des rumeurs et campagnes de mobilisations payées sur les réseaux sociaux ne dicteront pas les décisions de casting parce qu'elles n'ont aucun impact dans la réalité. Seuls les fans permettent la concrétisation de Aquaman et Aquaman 2. Et je suis vraiment excitée de débuter ça l'an prochain".

Un optimisme qui fait sens aujourd'hui, mais qui ne garantit finalement pas grand chose. On l'a bien vu avec Johnny Depp qui était soutenu par J.K. Rowling (productrice et créatrice des Animaux Fantastiques) et qui avait déjà tourné une scène pour le nouveau film avant son renvoi, Warner Bros ne fait pas vraiment dans les sentiments quand son image et son argent sont en jeu.

Or, avec un DCEU qui a toujours du mal à convaincre le public, le studio pourrait facilement décider de ne pas s'embarrasser d'une nouvelle polémique au moment de se tourner vers l'avenir... Autrement dit, la place d'Amber Heard chez Aquaman peut sauter à tout moment et les mois avant le tournage pourraient être décisifs...