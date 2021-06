TEST Disneyland Paris, Parc Astérix, Futuroscope... Quel parc d'attractions est fait pour toi ?

Alors qu'on attendait toutes et tous la réouverture des parcs d'attractions, ça y est, ils vont enfin rouvrir ce mercredi 9 juin 2021 ! Disneyland Paris, le Parc Astérix, le Futuroscope ou encore Nigloland avaient fermé en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. Ils avaient rouverts avec des nouveautés lors du déconfinement cet été 2020. Puis les parcs d'attractions avaient de nouveau fermés leurs portes, et après trois confinements au total, ils vont enfin de nouveau t'accueillir toi et ton / ta chéri(e), tes potes ou ta famille. Mais quel parc d'attractions est fait pour toi ? Où te rendre entre Disneyland Paris, le Parc Astérix, le Futuroscope ou encore Nigloland ? Fais vite notre test pour le savoir ! Il te suffit de répondre à 8 questions.