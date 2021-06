Futuroscope : réouverture, protocole sanitaire, nouveautés, projets... Voilà ce qui vous attend

En plus de la modernisation et des refontes des restaurants et des boutiques, le Futuroscope va s'étendre. Le parc d'attractions va ouvrir 4 nouvelles attractions majeures, dont la première doit ouvrir au printemps 2022.

La création d'un "parc aqualudique et immersif", "et non pas aquatique car on a l'ambition de réinventer le genre" a précisé Rodolphe Bouin est aussi prévue. Son nom ? Aquascope. Et il devrait ouvrir en avril 2024.

Deux hôtels thématisés et un restaurant immersif sont aussi au programme. L'hôtel Station Cosmos ouvrira au printemps 2022 et l'hôtel Eco Lodgee ouvrira au printemps 2023.

Une nouvelle salle de spectacle verra aussi le jour et un espace de vie sera créé aux portes du parc.